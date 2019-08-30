2019-08-30T14:28:00+03:00
Общество

В Брянске начали ремонтировать детскую площадку "Корабль" около цирка

Привести ее в нормативное состояние наконец-то решило дорожное управление
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com.Фото: vk.com.
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В центре Брянска начали ремонтировать детскую площадку "Корабль" около цирка. Она давно вызывала нарекания горожан. Когда-то интересный комплекс в последнее время посещать было опасно для жизни: горка сломана, не хватало досок на "палубе" корабля, выломаны ограждения.

В пятницу, 30 августа, на детском городке заметили рабочих, рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" читатели. Сотрудники дорожного управления выполняют сварочные работы - укрепляют металлические конструкции. Уже заменили несколько планок на деревянной горке. Меняют и ставят новые доски на "верхней палубе" корабля. Внизу соорудили скамейку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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