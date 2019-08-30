В Клинцах отремонтируют сквер имени Николая Щорса

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-30T12:28:06+03:00

В парке реконструируют памятник командиру и стелу

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В брянском городе Клинцы продолжают ремонтировать сквер имени Николая Щорса. Под землей проложили проводку, разметили будущие пешеходные дорожки. Рабочие обкладывают их бордюрным камнем и отсыпают песком. На некоторых участках начали укладывать тротуарную плитку.

Памятник Николаю Шорсу реконструируют, сообщает газета «Труд». Как и стелу в память о рабочих завода, погибших во время Великой Отечественной войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU