В Клинцах отремонтируют сквер имени Николая Щорса
В парке реконструируют памятник командиру и стелу
Фото: газета "Труд".
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В брянском городе Клинцы продолжают ремонтировать сквер имени Николая Щорса. Под землей проложили проводку, разметили будущие пешеходные дорожки. Рабочие обкладывают их бордюрным камнем и отсыпают песком. На некоторых участках начали укладывать тротуарную плитку.
Памятник Николаю Шорсу реконструируют, сообщает газета «Труд». Как и стелу в память о рабочих завода, погибших во время Великой Отечественной войны.
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ИСТОЧНИК KP.RU