2019-08-30T12:28:06+03:00
Общество

В Клинцах отремонтируют сквер имени Николая Щорса

В парке реконструируют памятник командиру и стелу
Марина АНТОНОВА
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Фото: газета "Труд".Фото: газета "Труд".
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В брянском городе Клинцы продолжают ремонтировать сквер имени Николая Щорса. Под землей проложили проводку, разметили будущие пешеходные дорожки. Рабочие обкладывают их бордюрным камнем и отсыпают песком. На некоторых участках начали укладывать тротуарную плитку.

Памятник Николаю Шорсу реконструируют, сообщает газета «Труд». Как и стелу в память о рабочих завода, погибших во время Великой Отечественной войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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