Брянская певица Ксения Бракунова сняла фильм о своей жизни
Ролик она опубликовала на своем канале
Позже Максим Фадеев заключил с ней контракт. Скриншот с видео YouTube.com, wayhome.
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Молодая брянская певица Ксения Бракунова сняла фильм о своей жизни. 17-летняя девушка опубликовала ролик на своем канале.
Сейчас Ксения продолжает сольную карьеру. За прошедшие несколько лет в ее жизни произошло много перемен. Она переехала жить в Москву и встретила любовь.
Напомним, что Ксения Бракунова из Брянска выступала в шоу «Голос. Дети-2». Она прошла прошла несколько туров, но выбыла из конкурса. Позже Максим Фадеев заключил с ней контракт.
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ИСТОЧНИК KP.RU