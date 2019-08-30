2019-08-30T11:33:05+03:00
Общество

Брянская певица Ксения Бракунова сняла фильм о своей жизни

Ролик она опубликовала на своем канале
Мария Дедкова
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Позже Максим Фадеев заключил с ней контракт. Скриншот с видео YouTube.com, wayhome.Позже Максим Фадеев заключил с ней контракт. Скриншот с видео YouTube.com, wayhome.
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Молодая брянская певица Ксения Бракунова сняла фильм о своей жизни. 17-летняя девушка опубликовала ролик на своем канале.

Сейчас Ксения продолжает сольную карьеру. За прошедшие несколько лет в ее жизни произошло много перемен. Она переехала жить в Москву и встретила любовь.

Напомним, что Ксения Бракунова из Брянска выступала в шоу «Голос. Дети-2». Она прошла прошла несколько туров, но выбыла из конкурса. Позже Максим Фадеев заключил с ней контракт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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