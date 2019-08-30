2019-08-30T11:10:47+03:00
Происшествия

Под Брянском электричка насмерть сбила пенсионера

ЧП произошло 28 августа
Мария Дедкова
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Правоохранители выяснят все обстоятельства ЧП.Правоохранители выяснят все обстоятельства ЧП.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На перегоне Брянск-Льговский–Брянск-Орловский 28 августа случилось ЧП. Пригородный поезд насмерть сбил пенсионера.

- На пути внезапно вышел 73-летний брянец, - рассказывают в пресс-службе Брянского ЛО МВД России на транспорте. - Машинист электрички «Суземка - Брянск» на перегоне применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось.

Правоохранители выяснят все обстоятельства ЧП.

Сотрудники полиции напоминают, что железная дорога - это зона повышенной опасности. Брянцев просят быть предельно внимательными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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