Под Брянском электричка насмерть сбила пенсионера
ЧП произошло 28 августа
Правоохранители выяснят все обстоятельства ЧП.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На перегоне Брянск-Льговский–Брянск-Орловский 28 августа случилось ЧП. Пригородный поезд насмерть сбил пенсионера.
- На пути внезапно вышел 73-летний брянец, - рассказывают в пресс-службе Брянского ЛО МВД России на транспорте. - Машинист электрички «Суземка - Брянск» на перегоне применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось.
Правоохранители выяснят все обстоятельства ЧП.
Сотрудники полиции напоминают, что железная дорога - это зона повышенной опасности. Брянцев просят быть предельно внимательными.
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ИСТОЧНИК KP.RU