В Брянске оштрафовали предпринимателя за торговлю поддельными кроссовками и сланцами
Бизнесмена оштрафовали на 25 тысяч рублей
За незаконное использование товарного знака бизнесмена привлекли к административной ответственности.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске за продажу поддельных кроссовок и сланцев оштрафовали бизнесмена.
Нарушения закона выявила прокуратура во время проверки.
- В своем торговом павильоне на территории «Универсальной ярмарки» предприниматель продавал кроссовки и сланцы, маркированные товарным знаком «Nike», - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но изделия имели визуальные признаки контрафактности.
За незаконное использование товарного знака бизнесмена оштрафовали на 25 тысяч рублей, а обувь изъяли.
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ИСТОЧНИК KP.RU