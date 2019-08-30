2019-08-30T11:01:47+03:00
Общество

В Брянске оштрафовали предпринимателя за торговлю поддельными кроссовками и сланцами

Бизнесмена оштрафовали на 25 тысяч рублей
Мария Дедкова
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За незаконное использование товарного знака бизнесмена привлекли к административной ответственности.За незаконное использование товарного знака бизнесмена привлекли к административной ответственности.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске за продажу поддельных кроссовок и сланцев оштрафовали бизнесмена.

Нарушения закона выявила прокуратура во время проверки.

- В своем торговом павильоне на территории «Универсальной ярмарки» предприниматель продавал кроссовки и сланцы, маркированные товарным знаком «Nike», - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но изделия имели визуальные признаки контрафактности.

За незаконное использование товарного знака бизнесмена оштрафовали на 25 тысяч рублей, а обувь изъяли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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