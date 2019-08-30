В Брянске в парке на Кургане Бессмертия сломалась еще одна карусель
На этот раз - "Ветерок"
У аттракциона сломался подшипник. Фото: телеканал "Городской"
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В парке 100-летия Брянска из строя вышла еще одна карусель. На этот раз пострадал "Ветерок".
У аттракциона сломался подшипник, сообщает телеканал "Городской". Деталь для аттракциона сделают на заказ, а затем установят. Поэтому пока "Ветерок" работать не будет.
Завершить ремонт планируют к выходным. После замены подшипника безопасность карусели проверит спецкомиссия.
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ИСТОЧНИК KP.RU