2019-08-30T09:29:38+03:00
Общество

В Брянске в парке на Кургане Бессмертия сломалась еще одна карусель

На этот раз - "Ветерок"
Мария Дедкова
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У аттракциона сломался подшипник. Фото: телеканал "Городской"У аттракциона сломался подшипник. Фото: телеканал "Городской"
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В парке 100-летия Брянска из строя вышла еще одна карусель. На этот раз пострадал "Ветерок".

У аттракциона сломался подшипник, сообщает телеканал "Городской". Деталь для аттракциона сделают на заказ, а затем установят. Поэтому пока "Ветерок" работать не будет.

Завершить ремонт планируют к выходным. После замены подшипника безопасность карусели проверит спецкомиссия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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