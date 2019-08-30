Жительница Брянска две недели ждет встречи с неврологом

СЕГОДНЯ 09:12 2019-08-30T09:12:08+03:00

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Жительница Брянска пожаловалась, что две недели не может попасть на прием к неврологу. Жалобу женщина оставила на портале медуслуг.

- Талонов нет ни на интернет портале, ни в регистратуре, - пишет возмущенная горожанка. - При последнем обращении сегодня, 29.08.2019, мне ответили, что участковый врач уходит в отпуск и у него все расписано, и попасть к ней - никак.

На сообщение жительницы Брянска ответил главный врач больницы №4. Сергей Карпенко посоветовал горожанке вызвать врача на дом или обратиться к заведующей регистратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU