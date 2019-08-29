2019-08-29T20:34:18+03:00
Общество

Стал известен маршрут Крестного хода в честь Свенской иконы Божией Матери в Брянске

На пути его следования будут перекрывать движение
Елена РАКОВА
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Фото: Брянский горсовет.Фото: Брянский горсовет.
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Стал известен маршрут Крестного хода в честь Свенской иконы Божией Матери. Он состоится 30 августа в Брянске.

В 9.00 утра состоится Божественная литургия, которую возглавит Митрополит Брянский и Севский Александр в сослужении духовенства Брянской и Клинцовской епархий.

- После богослужения в 11.30 начнется большой Крестный ход протяженностью около восьми километров, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Это молитвенное шествие было установлено в 1812 году в благодарность Пресвятой Богородице за чудесное избавление Брянска от нашествия наполеоновских войск. Крестный ход пройдет вокруг монастырских стен и завершится он возле Свято-Троицкого Кафедрального Собора.

На маршруте следования крестного хода будут перекрывать движение для автомобилистов.

На территории Кафедрального собора всех участников Крестного хода будет ждать полевая кухня.

ВАЖНО!

Маршрут Крестного хода:

От Свенского монастыря по улице Фрунзе поселка Супонево до остановки «Телецентр» с поворотом на проспект Станке Димитрова. Затем по проспекту Станке Димитрова с поворотом на улицу Пересвета. После этого по улице Пересвета с поворотом на улицу Красноармейскую. А от туда по улице Красноармейской с поворотом на проспект Ленина. И по проспекту Ленина до Свято-Троицкого Кафедрального Собора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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