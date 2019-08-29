2019-08-29T18:56:35+03:00
Общество

В Брянске 14 сентября пройдет медовая ярмарка

Горожане смогут проверить качество продукта прямо на месте
Мария Дедкова
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Пчеловоды всех районов области и соседних регионов предложат брянцам мед и другие продукты пчеловодства.Пчеловоды всех районов области и соседних регионов предложат брянцам мед и другие продукты пчеловодства.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Брянске у бежицкого универмага 14 сентября пройдет медовая ярмарка. Она откроется в 10.00.

Пчеловоды всех районов области и соседних регионов предложат брянцам мед и другие продукты пчеловодства.

Во время ярмарки будет работать лаборатория по оценке качества меда. По словам сотрудников Управления потребительского рынка Брянской области, пройдет организована дегустация различных сортов продукта.

А 13.00 до 15.00 гостей праздника ждет концерт фольклорных и эстрадных коллективов Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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