В Почепском районе ограничат движение на время праздника «Серебряная лира»
Проехать автомобилисты не смогут от станции Красный Рог до усадьбы писателя
Водителей просят выбирать пути объезда и заранее планировать свой маршрут.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
В Почепском районе ограничат движение на время праздника «Серебряная лира» в селе Красный Рог.
Проехать и оставить машины автомобилисты не смогут 31 августа с 8.00 до 16.00 на улице Толстого от дома №1 до дома № 46.
Движение автотранспортных средств будет перекрыто от станции Красный Рог до усадьбы-музея Алексея Толского, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Водителей просят выбирать пути объезда и заранее планировать свой маршрут.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU