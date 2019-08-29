СЕГОДНЯ 18:26 2019-08-29T18:26:47+03:00

Проехать автомобилисты не смогут от станции Красный Рог до усадьбы писателя

Изменить размер текста: A A

В Почепском районе ограничат движение на время праздника «Серебряная лира» в селе Красный Рог.

Проехать и оставить машины автомобилисты не смогут 31 августа с 8.00 до 16.00 на улице Толстого от дома №1 до дома № 46.

Движение автотранспортных средств будет перекрыто от станции Красный Рог до усадьбы-музея Алексея Толского, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Водителей просят выбирать пути объезда и заранее планировать свой маршрут.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU