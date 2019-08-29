В Брянске на девяти улицах у школ появились современные светофоры
В Брянске в рамках капитального ремонта дорог установили новые светофоры у школ. Устройства появились на улицах: Делегатская, Ново-Советская, Спартаковская Костычева, Пересвета, Дуки, Бежицкая, Горбатова и Абашева.
Светофоры типа Т7 предупреждают автомобилистов о приближении к "зебре" у детского учреждения.
Также для детской безопасности рядом со всеми школами установили ограждения, заменили освещение, обустроили искусственные неровности.
- Подрядные организации, занимающиеся ремонтом, обязаны приводить в нормативное состояние дорожное полотно, - говорят в пресс-службе Управления дорог Брянской области. - Наносить дорожную разметку и обустраивать прилегающую инфраструктуру: ремонтировать остановки, тротуары, а также устанавливать светофоры и ограждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU