2019-08-29T17:51:53+03:00
Общество

Голый бездомный терроризирует пассажиров Бежицкой автостанции

Мужчина обследует все мусорки и уходит
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Брянский автобус".Фото: vk.com, "Брянский автобус".
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Голый бездомный терроризирует пассажиров и работников Бежицкой автостанции в Брянске. Об этом в редакцию «Комсомольской правды в Брянске» сообщил один из водителей.

Странного вида мужчина, которому около 50 лет, в рваных штанах и грязной ветровке приходит каждый день со стороны Бежицкого рынка. Бездомный источает характерный запах, ни с кем не разговаривает, не реагирует на просьбы и замечания. Он обследует все мусорки и уходит в сторону железнодорожного переезда.

Своим непотребным видом он распугивает пассажиров и кассиров автостанции. Ему несколько раз предлагали новую одежду, но он отказывается и продолжает ходить в лохмотьях, которые открывают голое тело ниже пояса.

Водители, работающие в автоколонне, предположили, что мужчина может жить под пешеходным мостом у железнодорожного вокзала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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