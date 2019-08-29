В Брянске пьяный водитель ВАЗа устроил массовое ДТП

СЕГОДНЯ 17:37 2019-08-29T17:37:10+03:00

33-летний водитель ВАЗа- 21150 выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с ВАЗом-2109. От удара последний отбросило на автомобиль "Рено".Фото: ОГИБДД по городу Брянску

Автомобилиста 13 раз привлекали к административной ответственности

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В Брянске на улице Комарова произошло массовое ДТП. Около половины девятого вечера 28 августа здесь столкнулись три автомобиля.

33-летний водитель ВАЗа- 21150 выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с ВАЗом-2109. От удара последний отбросило на автомобиль "Рено".

- 33-летний водитель ВАЗа-21150 неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - За последние два года имеет 13 неоплаченных штрафов. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, в отношении него составлен административный протокол.

В ДТП пострадал 64-летний водитель ВАЗа-2109. Он ушиб грудь. Пенсионеру оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU