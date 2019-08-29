2019-08-29T17:13:29+03:00
Общество

Брянский аэропорт вновь пытаются включить в федеральную программу

На реконструкцию требуется 2,8 миллиарда рублей
Марина АНТОНОВА
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В Министерстве транспорта попросили 2,6 миллиарда рублей.В Министерстве транспорта попросили 2,6 миллиарда рублей.Фото: Марина АНТОНОВА
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Брянский аэропорт вновь пытаются включить в федеральную программу развития транспорта. Об этом говорил брянский губернатор на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым, сообщают в пресс-службе областного правительства.

На реконструкцию требуется больше 2,8 миллиарда рублей. Закончили разрабатывать проектно-сметную документацию на реконструкцию воздушной гавани. Реконструкция предполагает усиление взлетно-посадочной полосы, реконструкцию перрона и рулежных дорожек, замену светосигнального оборудования, объектов управления воздушным движением и радионавигации. Проект направили на согласование.

Для реконструкции аэропорта сформировали земельные участки. Предельная стоимость проекта – 2,8 миллиона рублей. В Министерство транспорта направили обращение о финансировании в 2,6 миллиарда рублей. 650 миллионов рублей планируют получить в 2020 году, 1,3 миллиарда рублей – в 2021 году, 644 миллиона рублей – в 2022 году.

Федеральная программа рассчитана до 2024 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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