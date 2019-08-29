2019-08-29T17:10:49+03:00
Общество

Благоустройство проспекта Московского в Брянске завершат в ноябре

На работы потратят 28 миллионов рублей
Мария Дедкова
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Протяженность участка, на котором будут проводить благоустройство, составляет около двух километров.Протяженность участка, на котором будут проводить благоустройство, составляет около двух километров.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске благоустроят прилегающую территорию к проспекту Московского. Городская администрация заключила контракт с подрядчиком на восстановление участков после ремонта.

- Восстановление зеленой зоны, тротуаров и дороги-дублера проспекта Московского будет вестись на трех участках, - рассказывают в пресс-службе брянской мэрии. - Первый - по четной стороне от улицы Шолохова до путепровода, второй - вдоль парка железнодорожников, третий - от улицы Транспортной до «Лития».

Протяженность участка, на котором будут проводить благоустройство, составляет около двух километров. Стоимость контракта составила больше 28 миллионов рублей. Работы должны завершить в ноябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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