В следующем году в Брянске откроют центр цифрового образования «IT-куб»

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-29T16:27:37+03:00

Брянщина получит субсидию в 15 миллионов рублей на создание центра. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Здесь ребят будут учить программированию и разработке

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В следующем году в Брянске создадут центр цифрового образования «IT-куб». Об этом рассказала директор регионального департамента образования и науки Татьяна Кулешова на педагогической конференции, которая прошла 28 августа.

Брянщина получит субсидию в 15 миллионов рублей на создание центра. В нем будут заниматься около 400 ребят. Их будут учить программированию, разработке приложений и работе с большими объемами данных.

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ИСТОЧНИК KP.RU