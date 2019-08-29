В Жуковке появилась остановка в виде зонта
Об этом горожане рассказали в социальных сетях
Инсталляция будет укрывать местных жителей, ожидающих транспорта от солнца и дождя. Фото: "БрянскToday"
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В центре Жуковки появился новый арт-объект. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.
Фигуру в виде огромного зонта установили прямо на остановке общественного транспорта. Это подарок от местного предпринимателя.
Ручка зонта и спицы сделаны из металла, а шляпка - из сотового поликарбоната.
Инсталляция будет укрывать местных жителей, ожидающих транспорта от солнца и дождя.
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ИСТОЧНИК KP.RU