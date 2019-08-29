Брянский губернатор отвечает подписчикам в соцсетях

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-29T16:14:55+03:00

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Брянский губернатор Александр Богомаз обратил внимание на провал в овраге после публикации фотографий в комментариях на его официальной странице в соцсетях. Дамбу начало размывать после сильных ливней. В среду, 28 августа, провал вновь увеличился. В доказательство пользователи опубликовали снимки в городских сообществах. Пожаловались брянцы на проблему и под постом губернатора.

Обычно, Александр Богомаз или его помощники, которые ведут страницу, не отвечают местным жителям, которые постоянно на что-то жалуются. Но в этот раз все было иначе. Глава региона спросил, насколько серьезно положение с провалом неподалеку от здания областного правительства и попросил прислать актуальные фотографии.

Через несколько часов на место провала, который раньше был только огорожен, выехал автокран. Скорее всего, он поднимал из оврага трубы ливневой канализации, которые смыло во время дождя. После этого дождевые стоки начали размывать и саму дамбу.

Кстати, масштабного ремонта здесь не планировали. Но, возможно, городские власти все же найдут деньги на то, чтобы засыпать огромную яму на пешеходной дорожке.

Еще один подписчик губернатора Сергей Щербаков поблагодарил за отремонтированную дорогу у дома №19 на улице Фосфоритной.

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ИСТОЧНИК KP.RU