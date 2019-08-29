2019-08-29T16:14:55+03:00
Общество

Брянский губернатор отвечает подписчикам в соцсетях

Автокран приехал на место провала после ответа главы региона
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, Алексей Савичев.Фото: vk.com, Алексей Савичев.
Изменить размер текста:

Брянский губернатор Александр Богомаз обратил внимание на провал в овраге после публикации фотографий в комментариях на его официальной странице в соцсетях. Дамбу начало размывать после сильных ливней. В среду, 28 августа, провал вновь увеличился. В доказательство пользователи опубликовали снимки в городских сообществах. Пожаловались брянцы на проблему и под постом губернатора.

Обычно, Александр Богомаз или его помощники, которые ведут страницу, не отвечают местным жителям, которые постоянно на что-то жалуются. Но в этот раз все было иначе. Глава региона спросил, насколько серьезно положение с провалом неподалеку от здания областного правительства и попросил прислать актуальные фотографии.

Через несколько часов на место провала, который раньше был только огорожен, выехал автокран. Скорее всего, он поднимал из оврага трубы ливневой канализации, которые смыло во время дождя. После этого дождевые стоки начали размывать и саму дамбу.

Кстати, масштабного ремонта здесь не планировали. Но, возможно, городские власти все же найдут деньги на то, чтобы засыпать огромную яму на пешеходной дорожке.

Еще один подписчик губернатора Сергей Щербаков поблагодарил за отремонтированную дорогу у дома №19 на улице Фосфоритной.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Почепском районе ограничат движение на время праздника «Серебряная лира»
В Брянске на девяти улицах у школ появились современные светофоры
Голый бездомный терроризирует пассажиров Бежицкой автостанции
В Брянске пьяный водитель ВАЗа устроил массовое ДТП
В Брянской области с начала года на железной дороге погибли три человека
Брянский аэропорт вновь пытаются включить в федеральную программу
Благоустройство проспекта Московского в Брянске завершат в ноябре
В следующем году в Брянске откроют центр цифрового образования «IT-куб»
Брянцы смогут бесплатно проконсультироваться у ведущих онкологов страны
В Жуковке появилась остановка в виде зонта
В Брянске осужденный за смертельное ДТП Сергей Дзюбо обжаловал приговор
Двое жителей Севского района стащили электропроводку из неработающего кафе
В Клинцах откроют технопарк «Кванториум»
В Брянске чемпион мира по пауэрлифтингу пойдет под суд за мошенничество
В сельских школах Брянской области откроют центры цифрового и гуманитарного образования
В Брянске для бывшей чиновницы попросили шесть лет колонии за взятки за сдачу ЕГЭ
Два брянских педагога получили благодарности от президента
30 августа в Брянске откроется предуниверсарий
Двух иностранцев будут судить за незаконное пересечение границы в Брянской области