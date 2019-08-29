В сельских школах Брянской области откроют центры цифрового и гуманитарного образования
Ребят будут учить осваивать новые технологии
В общей сложности на новый проект потратят больше 200 миллионов рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В сельских школах Брянщины в ближайшие три года откроются центры цифрового и гуманитарного образования. Так называемые«Точки роста», появятся в 204 школах, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
Здесь дети будут осваивать современные технологии. Для этого в школы закупят специальное оборудование, учителя пройдут переподготовку.
В общей сложности на новый проект потратят больше 200 миллионов рублей. Из них 46 миллионов - из федерального бюджета.
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ИСТОЧНИК KP.RU