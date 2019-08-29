В сельских школах Брянской области откроют центры цифрового и гуманитарного образования

СЕГОДНЯ 13:11 2019-08-29T13:11:52+03:00

В общей сложности на новый проект потратят больше 200 миллионов рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

В сельских школах Брянщины в ближайшие три года откроются центры цифрового и гуманитарного образования. Так называемые«Точки роста», появятся в 204 школах, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Здесь дети будут осваивать современные технологии. Для этого в школы закупят специальное оборудование, учителя пройдут переподготовку.

В общей сложности на новый проект потратят больше 200 миллионов рублей. Из них 46 миллионов - из федерального бюджета.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU