2019-08-29T13:11:52+03:00
Общество

В сельских школах Брянской области откроют центры цифрового и гуманитарного образования

Ребят будут учить осваивать новые технологии
Мария Дедкова
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В общей сложности на новый проект потратят больше 200 миллионов рублей.В общей сложности на новый проект потратят больше 200 миллионов рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В сельских школах Брянщины в ближайшие три года откроются центры цифрового и гуманитарного образования. Так называемые«Точки роста», появятся в 204 школах, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Здесь дети будут осваивать современные технологии. Для этого в школы закупят специальное оборудование, учителя пройдут переподготовку.

В общей сложности на новый проект потратят больше 200 миллионов рублей. Из них 46 миллионов - из федерального бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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