30 августа в Брянске откроется предуниверсарий

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-29T12:27:42+03:00

В предуниверсарии будут работать преподаватели первого меда. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Пока он будет находиться в школе№59

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В пятницу, 30 августа, в Брянске откроется первый в России предуниверсарий. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз на педагогической конференции, которая прошла 28 августа.

Пока он будет находиться в школе № 59 до того момента, как учебному заведению не выделят собственное здание. В предуниверсарий в этом году будут ходить 118 ребят.

В следующем году планируется принять еще около 300 школьников. Здесь они будут готовиться к поступлению в медицинские вузы.

К слову, в 2020-м в предуниверсарий планируют проводить конкурсный отбор.

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ИСТОЧНИК KP.RU