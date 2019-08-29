30 августа в Брянске откроется предуниверсарий
В пятницу, 30 августа, в Брянске откроется первый в России предуниверсарий. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз на педагогической конференции, которая прошла 28 августа.
Пока он будет находиться в школе № 59 до того момента, как учебному заведению не выделят собственное здание. В предуниверсарий в этом году будут ходить 118 ребят.
В следующем году планируется принять еще около 300 школьников. Здесь они будут готовиться к поступлению в медицинские вузы.
К слову, в 2020-м в предуниверсарий планируют проводить конкурсный отбор.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU