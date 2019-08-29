В Климовском районе водитель иномарки сбил 18-летнюю девушку
Пострадавшую госпитализировали с травмой головы и ушибом мозга
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:
В Климовском районе водитель «Ауди 100» сбил 18-летнюю девушку. Дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов вечера в среду, 28 августа, на улице Мира в селе Могилевцы, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
30-летний автомобилист ехал со стороны улицы Школьной в сторону Климова. Девушка шла по краю дороги по ходу движения автомобиля.
У пострадавшей диагностировали травму головы, ушиб мозга и обширные ссадины спины. Девушку госпитализировали. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU