В Климовском районе водитель иномарки сбил 18-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-29T12:12:15+03:00

Пострадавшую госпитализировали с травмой головы и ушибом мозга

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В Климовском районе водитель «Ауди 100» сбил 18-летнюю девушку. Дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов вечера в среду, 28 августа, на улице Мира в селе Могилевцы, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

30-летний автомобилист ехал со стороны улицы Школьной в сторону Климова. Девушка шла по краю дороги по ходу движения автомобиля.

У пострадавшей диагностировали травму головы, ушиб мозга и обширные ссадины спины. Девушку госпитализировали. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU