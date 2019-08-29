В Брянск с концертом приедет рэпер Баста
Исполнитель выступит 30 мая в Ледовом дворце
Билетов пока нет в продаже.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В Брянск в мае 2020 года приедет рэпер Баста. Информация об этом появилась на официальном сайте тура исполнителя. Он выступит в Ледовом дворце на Новостройке. Начало концерта в 19.00.
Билетов пока нет в продаже. Организаторы обещают, что купить их можно будет в ближайшее время. (16+)
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ИСТОЧНИК KP.RU