В Брянск с концертом приедет рэпер Баста

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-29T12:01:47+03:00

Билетов пока нет в продаже. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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В Брянск в мае 2020 года приедет рэпер Баста. Информация об этом появилась на официальном сайте тура исполнителя. Он выступит в Ледовом дворце на Новостройке. Начало концерта в 19.00.

Билетов пока нет в продаже. Организаторы обещают, что купить их можно будет в ближайшее время. (16+)

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ИСТОЧНИК KP.RU