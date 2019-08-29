2019-08-29T12:01:47+03:00
Общество

В Брянск с концертом приедет рэпер Баста

Исполнитель выступит 30 мая в Ледовом дворце
Марина АНТОНОВА
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Билетов пока нет в продаже.Билетов пока нет в продаже.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В Брянск в мае 2020 года приедет рэпер Баста. Информация об этом появилась на официальном сайте тура исполнителя. Он выступит в Ледовом дворце на Новостройке. Начало концерта в 19.00.

Билетов пока нет в продаже. Организаторы обещают, что купить их можно будет в ближайшее время. (16+)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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