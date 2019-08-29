В Почепском районе отремонтировали обелиск
В Почепском районе состоялось открытие отремонтированного памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Торжественное открытие прошло 28 августа в деревне Нижняя Злобинка, сообщают в департаменте внутренней политики Брянской области.
Здесь отреставрировали скульптуру воина, держащего в руках младенца, отремонтировали постамент, установили ограду и выложили брусчаткой территорию.
На деньги из областного бюджета ко Дню освобождения Брянской области здесь заасфальтируют подъезд, установят скамейки, туалет и площадку для сбора мусора.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU