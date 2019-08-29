В Почепском районе отремонтировали обелиск

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-29T11:46:40+03:00

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В Почепском районе состоялось открытие отремонтированного памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Торжественное открытие прошло 28 августа в деревне Нижняя Злобинка, сообщают в департаменте внутренней политики Брянской области.

Здесь отреставрировали скульптуру воина, держащего в руках младенца, отремонтировали постамент, установили ограду и выложили брусчаткой территорию.

На деньги из областного бюджета ко Дню освобождения Брянской области здесь заасфальтируют подъезд, установят скамейки, туалет и площадку для сбора мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU