В Брянске на пешеходном переходе сбили 13-летнего школьника
Мальчик отделался ушибами
Медики осмотрели пострадавшего и отправили домой с назначением лечения.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске на улице Калинина 28 августа произошло ДТП. Около шести часов вечера здесь сбили подростка.
- 24-летний водитель за рулем "Лады Калины" сбил 13-школьника, который двигался по пешеходному переходу на самокате, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП мальчик получил ушибы ноги.
Медики осмотрели пострадавшего и отправили домой с назначением лечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU