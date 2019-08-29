В Брянске на пешеходном переходе сбили 13-летнего школьника

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-29T11:33:45+03:00

Медики осмотрели пострадавшего и отправили домой с назначением лечения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Брянске на улице Калинина 28 августа произошло ДТП. Около шести часов вечера здесь сбили подростка.

- 24-летний водитель за рулем "Лады Калины" сбил 13-школьника, который двигался по пешеходному переходу на самокате, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП мальчик получил ушибы ноги.

Медики осмотрели пострадавшего и отправили домой с назначением лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU