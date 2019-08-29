С начала года в брянских автобусах покалечились 44 пассажира

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-29T11:14:50+03:00

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С начала года в автобусах и троллейбусах в Брянске покалечились 44 пассажира. Всего в городе зарегистрировали 42 дорожно-транспортных происшествия с участием общественного транспорта. Причиной травм пассажиров становится резкое торможение водителей. Им приходится применять такую меру из-за того, что им не предоставляют преимущество и «подрезают» другие участники дорожного движения. Иногда сами пассажиры пренебрегают мерами безопасности.

Инспекторы ГИБДД провели профилактический рейд «Безопасный автобус», сообщают в городской Госавтоинспекции. Они провели инструктаж с водителями и кондукторами, а также руководителями транспортных предприятий. Памятки для пассажиров, как не получить травму, появились в салонах автобусов, троллейбусов и маршрутных такси.

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ИСТОЧНИК KP.RU