2019-08-29T11:08:01+03:00
Общество

В рамках VIII Славянского международного экономического форума в Брянске пройдет выставка, которая будет посвящена созданию комфортной среды регионов

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Как рассказал директор Департамента экономического развития Брянской области Михаил Ерохин, особенностью выставки этого года будет то, что вместе с профессиональными предприятиями, которые представят инновационные проекты, в выставке примут участие организации местного самоуправления, представив свои успешные инициативы, учебные заведения, организации системы здравоохранения. Отдельная экспозиция будет посвящена новых технологиям в создании комфортной городской среды:

- Выставка получила название «Комфортная экосреда регионов», мы постараемся взглянуть на тему шире, чтобы понять, как создавать среду, в которой комфортно жить, работать, растить детей, учиться, проводить досуг.

Напомним, что подготовка к форуму в самом разгаре, уже открыта регистрация на мероприятие. Тема форума – «Сбережение и приумножение человеческого потенциала». В рамках форума состоятся пленарное и 11 тематических заседаний.

На форуме будут обсуждаться вопросы создания новых рабочих мест через развитие приоритетных отраслей экономики, вопросы сохранения сельских территорий, улучшения среды проживания и развития промышленности и транспорта. Важнейший тренд обсуждений будет касаться проблем сбережения народа.

Пленарное заседание откроется 18 октября 2019 года в 10:00 в концертном зале «Дружба».

Регистрация участников проводится на сайте http://slavyanskyforum.com

Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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