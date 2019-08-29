Жители Брянска задолжали по налогам 97 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-29T10:48:37+03:00

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Жители Брянска задолжали 97 миллионов рублей по налогам за прошлый год. Это данные по земельному налогу и налогу на имущество. Всего должников – 104,9 тысячи человек. Причем у 94 процентов долг меньше 100 рублей. Восемь человек из этого списка задолжали 18 миллионов рублей. Почти половину суммы долга, 40 миллионов рублей, не заплатили 192 человека. Долг каждого из них составляет не меньше 100 тысяч рублей.

В прошлом году в бюджет Брянска поступило 2,5 миллиарда рублей налогов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. 400 миллионов из них – это имущественные налоги – на землю и имущество.

За полгода 2019 года в бюджет поступило больше одного миллиарда рублей, из которых 36 миллионов рублей – с имущественных налогов. Судебные приставы с начала года сумели пополнить бюджет на 51 миллион рублей. На такую сумму снизилась задолженность по имущественным налогам.

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ИСТОЧНИК KP.RU