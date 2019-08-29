В Брянске ищут новых родителей для годовалых Сережи и Вани

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-29T10:31:49+03:00

У детей есть проблемы со здоровьем

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В Брянске ищут новую семью для маленьких Сережи и Вани. Сереже 1 год и 8 месяцев. Его мать и отец лишены родительских прав. Ване – 1 год и 2 месяца. У него есть только мама, и ее лишили родительских прав.

У мальчиков есть проблемы со здоровьем, они нуждаются в особом уходе. Сейчас дети находятся в специализированном медицинском учреждении, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Если вы хотите взять ребенка в свою семью, обратитесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.

Адрес: Брянск, улица Октябрьская, дом 103, кабинет 6

Телефон: 8(4832) 64-23-86.

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ИСТОЧНИК KP.RU