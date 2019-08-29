В Брянске две фирмы сжигали в печах отходы от производства без лицензии

СЕГОДНЯ 10:12 2019-08-29T10:12:35+03:00

На двух индивидуальных предпринимателей завели административные дела

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В Брянске две фирмы незаконно сжигали отходы от производства без разрешительных документов. На индивидуальных предпринимателей завели административные дела.

В природоохранную прокуратуру обратились местные жители и рассказали о сжигании мусора у дома №4 на улице Тупиковой. По закону это запрещено делать без специальных установок.

- По указанному адресу установлены три металлические печи, в которых жгут мусор, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Индивидуальные предприниматели использовали конструкции без разрешительных документов.

Административные дела направили для рассмотрения в департамент природных ресурсов и экологии Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU