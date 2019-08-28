В Брянской области ночью похолодает до трех градусов

СЕГОДНЯ 18:53 2019-08-28T18:53:39+03:00

Днем потеплеет до 18-23 со знаком "плюс". Фото: Елена РАКОВА

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29 августа в Брянской области синоптики прогнозируют ночное похолодание. Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов.

Днем потеплеет до 18-23 со знаком "плюс", сообщает пресс-служба МЧС по Брянской области. Погода будет облачной, осадков в этот день не ожидают.

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ИСТОЧНИК KP.RU