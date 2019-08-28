В Брянской области ночью похолодает до трех градусов
Днем ожидают плюс 23
Днем потеплеет до 18-23 со знаком "плюс".Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:
29 августа в Брянской области синоптики прогнозируют ночное похолодание. Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов.
Днем потеплеет до 18-23 со знаком "плюс", сообщает пресс-служба МЧС по Брянской области. Погода будет облачной, осадков в этот день не ожидают.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU