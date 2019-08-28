29 и 30 августа брянских автомобилистов ждут сплошные проверки
Сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить возле детских садов
Напомним, нарушителей ждет штраф в три тысячи рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске 29 и 30 августа пройдут сплошные проверки водителей.
В четверг сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить с 7.15 до 7.40 у детских садов и «Чебурашка» и «Маяк». А в пятницу в это же время - у детского сада «Снежинка», сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
Полицейские проверят, не нарушают ли автомобилисты правила перевозки детей.
Напомним, нарушителей ждет штраф в три тысячи рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU