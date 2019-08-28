В Брянске 36 первоклассникам вручили портфели
В Брянске 28 августа прошла торжественная встреча с будущими первоклассниками. 36 ребят получили портфели и канцелярские принадлежности.
Все эти дети по разным причинам оказались в сложной жизненной ситуации и остались без попечения родных родителей, говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.
Школьные принадлежности мальчишкам и девчонкам подарили в рамках благотворительной акции «Город - детям».
Она проходит каждый год в преддверии 1 сентября. Поучаствовать в ней может каждый.
В прошлом году брянцы помогли собрать в школу около 200 детей.
Напомним, акция продлится до 31 августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU