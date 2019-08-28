2019-08-28T18:14:44+03:00
Общество

В Брянске 36 первоклассникам вручили портфели

Эти ребята из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации
Мария Дедкова
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Школьные принадлежности мальчишкам и девчонкам подарили в рамках благотворительной акции «Город - детям».Школьные принадлежности мальчишкам и девчонкам подарили в рамках благотворительной акции «Город - детям».Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске 28 августа прошла торжественная встреча с будущими первоклассниками. 36 ребят получили портфели и канцелярские принадлежности.

Все эти дети по разным причинам оказались в сложной жизненной ситуации и остались без попечения родных родителей, говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

Школьные принадлежности мальчишкам и девчонкам подарили в рамках благотворительной акции «Город - детям».

Она проходит каждый год в преддверии 1 сентября. Поучаствовать в ней может каждый.

В прошлом году брянцы помогли собрать в школу около 200 детей.

Напомним, акция продлится до 31 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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