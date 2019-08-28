В Брянске для уличных торговцев оборудуют навесы
Об этом рассказал глава города на своей страничке в соцсети
Скриншот с видео vk.com, Александр Хлиманков
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В Брянске продолжат благоустраивать места для уличных торговцев. Об этом рассказал глава города Александр Хлиманков на своей страничке в социальных сетях.
Чтобы пенсионерам было удобнее представлять свою продукцию, на уличных базарах поставили прилавки. В ближайшем будущем установят навесы, чтобы горожане смогли торговать и в дождливую погоду.
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ИСТОЧНИК KP.RU