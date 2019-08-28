В Бежице два автомобиля чуть не сбили пешехода
Видео нарушения ПДД опубликовали в соцсетях
Полицейские проведут проверку. Скриншот с видео vk.com, "Нарушение ПДД Брянск"
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В Бежицком районе Брянска сняли на видео очередное нарушение Правил дорожного движения.
15 августа водитель автомобиля "Тойота Рав-4" на пересечении улиц 3-го Интернационала и Камозина подрезал автомобиль на другой полосе и едва не сбил пешехода. На кадрах видно, что мужчина ускорил шаг, чтобы не попасть под колеса.
К слову, автор видео также не уступил дорогу пешеходу.
Кадры опубликовали в группе госавтоинспекции. Полицейские проведут проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU