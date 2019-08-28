Новый детский сад в строящемся микрорайоне

СЕГОДНЯ 17:08 2019-08-28T17:08:32+03:00

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На торжественном открытии почетными гостями стали губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Миронова и Валентин Суббот, заместитель директора Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации Светлана Ермакова, глава города Брянска Александр Хлиманков, глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

На открытие пришли родители и будущие воспитанники «Росинки».

- Микрорайон, где мы сегодня открываем детский сад, - это перспективный район застройки, в котором будут проживать 40 000 жителей Брянска. Работа, которую мы все проводим, направлена на то, чтобы социальные объекты приблизить к жителям этого микрорайона. Это и строительство детского сада, еще один детский сад начинаем здесь строить. Это строительство школы. Все это сделает район привлекательным, комфортным для жителей. В этом году в Брянской области будет введено в эксплуатацию 8 детских садов и 7 пристроек, - сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

14-групповой детский сад примет 270 детей. Две группы открываются для детей ясельного возраста. На его строительство из бюджетов разных уровней было выделено около 160 миллионов рублей. Глава города Александр Хлиманков, обращаясь к собравшимся, выразил слова признательности губернатору Александру Богомазу и председателю Брянской областной Думы Владимиру Попкову за внимание и участие в решении важных вопросов для Брянска:

- Благодаря такому отношению в городе за последнее время построено 7 новых детских садов. 2 детских сада возвращены в муниципальную собственность, капитально отремонтированы и введены в эксплуатацию. Построены 7 пристроек. В этом году будут введены в эксплуатацию ещё два новых детских сада. Президент нашей страны Владимир Путин сказал: «Школа должна отвечать на вызовы времени, тогда и страна будет готова на них ответить!». В Брянске строятся новые образовательные учреждения, которые соответствуют самым современным требованиям, - сказал глава города Брянска Александр Хлиманков.

Руководитель фирмы-подрядчика Владимир Драников вручил символический ключ заведующей детским садом Татьяне Панихидкиной. Она провела экскурсию для гостей.

В детском саду есть всё необходимое, чтоб дошкольное учреждение стало инновационной площадкой для воспитания будущих инженеров, конструкторов, творческих людей. Помимо современных групповых комнат, открываются кабинеты робототехники и лего-конструирования, приобретены интерактивные доски, интерактивные столы и специальные тренажеры для развития математических способностей. Для развития творческих задатков дошколят есть оборудованная интерактивными средствами обучения изостудия, музыкальная комната, концертный зал. Готовы принять малышей комната для отдыха и релаксации, помещение для занятий по основам безопасности и правилам дорожного движения. В детском саду малыши смогут научиться плавать. Для этого есть бассейн, работает интерактивный комплекс «водный мир». Для занятий физкультурой спортивный зал оборудован тренажерами для самых маленьких. Гостям показали уголок краеведения, где установлен макет детского сада, а вся экспозиция рассказывает о нашем городе, регионе и многонациональной России.

Помимо 28 воспитателей здесь есть педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, логопед, инструкторы по физкультуре и плаванию.

В сентябре детский сад «Росинка» уже примет детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU