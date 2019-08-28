Брянцам предложили украсить неожиданно появившееся перед ДК железнодорожников кольцо
Горожане жалуются на пробки из-за новой развязки
Фото: vk.com, Константин Баранов.
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Жителям Фокинского района Брянска предложили украсить внутреннюю часть кольцевой развязки, которая неожиданно появилась перед ДК железнодорожников. Эскизы и рисунки попросили отправить в районную администрацию.
Кольцо оборудовали на улице Дзержинского во время капитального ремонта. Водители пишут, что на развязке образуются пробки. Не все автомобилисты еще ориентируются по новым дорожным знакам. А заторы, скорее всего, возникают из-за светофора на выезде на проспект Московский.
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ИСТОЧНИК KP.RU