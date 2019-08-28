В Брянском цирке назначили нового директора

СЕГОДНЯ 16:39 2019-08-28T16:39:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Новым директором Брянского государственного цирка стала Ирина Жеребцова. В должность она вступила 26 августа.

Ирина Алексеевна родилась в селе Толмачево Новосибирской области, сообщают на официальной страничке брянского цирка в соцсетях. Окончила Брянскую государственную инженерно-технологическую академию в 2015 году, а в 2019 году - Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте.

Десять лет, с 2009 по 2019 годы, работала в администрации губернатора и правительстве Брянской области. В последнее время занимала должность заместителя директора брянского цирка.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU