В Брянском цирке назначили нового директора
Новым директором Брянского государственного цирка стала Ирина Жеребцова. В должность она вступила 26 августа.
Ирина Алексеевна родилась в селе Толмачево Новосибирской области, сообщают на официальной страничке брянского цирка в соцсетях. Окончила Брянскую государственную инженерно-технологическую академию в 2015 году, а в 2019 году - Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте.
Десять лет, с 2009 по 2019 годы, работала в администрации губернатора и правительстве Брянской области. В последнее время занимала должность заместителя директора брянского цирка.
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ИСТОЧНИК KP.RU