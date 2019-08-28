Житель Брянска украл два велосипеда из подъезда дома в городе Фокино

СЕГОДНЯ 16:36 2019-08-28T16:36:24+03:00

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37-летнего жителя Брянска подозревают в краже двух велосипедов из подъезда многоквартирного дома в городе Фокино Дятьковского района. Владельцы обратились в полицию. Они рассказали, что велосипеды были пристегнуты специальными тросиками, но это не остановило вора.

- Задержать злоумышленника дятьковским полицейским помогли коллеги из Бежицкого района Брянска, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Оказалось, что подозреваемый был не раз судим.

Задержанный признался, что гостил в Фокино у родственников. Он приметил два велосипеда еще днем. А с наступлением темноты вернулся и вынес транспорт. Один велосипед злоумышленник успел продать. Другой – вернули владелице.

Подозреваемому предъявили обвинение. За кражу ему грозит до пяти лет колонии. Суда он будет дожидаться в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU