Житель Брянска украл два велосипеда из подъезда дома в городе Фокино
37-летнего жителя Брянска подозревают в краже двух велосипедов из подъезда многоквартирного дома в городе Фокино Дятьковского района. Владельцы обратились в полицию. Они рассказали, что велосипеды были пристегнуты специальными тросиками, но это не остановило вора.
- Задержать злоумышленника дятьковским полицейским помогли коллеги из Бежицкого района Брянска, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Оказалось, что подозреваемый был не раз судим.
Задержанный признался, что гостил в Фокино у родственников. Он приметил два велосипеда еще днем. А с наступлением темноты вернулся и вынес транспорт. Один велосипед злоумышленник успел продать. Другой – вернули владелице.
Подозреваемому предъявили обвинение. За кражу ему грозит до пяти лет колонии. Суда он будет дожидаться в СИЗО.
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ИСТОЧНИК KP.RU