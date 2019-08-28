Брянскому депутату Валуеву предложили выбрать между Каркуршей, Филей и Степашкой
Народный избранник сказал, что между друзьями не выбирают
Фото: кадр из видео "Спокойной ночи, малыши".
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Брянскому депутату Николаю Валуеву предложили выбрать любимого персонажа между Каркушей, Филей и Степашкой. Вопрос народному избраннику задала школьница Маша на сайте компании, которая сотрудничает с Валуевым.
Депутат ответил, что все герои передачи «Спокойной ночи, малыши» - его верные друзья. А друзей на лучших и худших не разделяют.
Оказалось, что задавшая вопрос девочка учится в той же школе, что и дети депутата.
Напомним, Николай Валуев вел детскую передачу в 2016 и 2017 годах.
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ИСТОЧНИК KP.RU