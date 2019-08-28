Брянскому депутату Валуеву предложили выбрать между Каркуршей, Филей и Степашкой

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-28T16:26:07+03:00

Народный избранник сказал, что между друзьями не выбирают

Изменить размер текста: A A

Брянскому депутату Николаю Валуеву предложили выбрать любимого персонажа между Каркушей, Филей и Степашкой. Вопрос народному избраннику задала школьница Маша на сайте компании, которая сотрудничает с Валуевым.

Депутат ответил, что все герои передачи «Спокойной ночи, малыши» - его верные друзья. А друзей на лучших и худших не разделяют.

Оказалось, что задавшая вопрос девочка учится в той же школе, что и дети депутата.

Напомним, Николай Валуев вел детскую передачу в 2016 и 2017 годах.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU