Брянской школе искусств имени Татьяны Николаевой подарили новые инструменты
В учреждении появились домра, альт, гусли, гитара и балалайка
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Брянской школе искусств имени Татьяны Николаевой подарили музыкальные инструменты. Теперь ребята будут учиться на новых домре, альте, гуслях, гитаре и балалайке.
Инструменты купили в рамках проекта «Культура», сообщают в правительстве Брянской области.
Их изготавливали на производственном комбинате фонда имени Петра Чайковского. Создателями струнных инструментов выступили мастера Борис Валиуллин, Андрей Лисенков и Михаил Андрейковский.
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ИСТОЧНИК KP.RU