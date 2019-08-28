Брянской школе искусств имени Татьяны Николаевой подарили новые инструменты

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-28T16:22:51+03:00

В учреждении появились домра, альт, гусли, гитара и балалайка

Изменить размер текста: A A

Брянской школе искусств имени Татьяны Николаевой подарили музыкальные инструменты. Теперь ребята будут учиться на новых домре, альте, гуслях, гитаре и балалайке.

Инструменты купили в рамках проекта «Культура», сообщают в правительстве Брянской области.

Их изготавливали на производственном комбинате фонда имени Петра Чайковского. Создателями струнных инструментов выступили мастера Борис Валиуллин, Андрей Лисенков и Михаил Андрейковский.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU