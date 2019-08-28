В Брянске ушла из жизни бывший главный врач поликлиники №5 Алла Васютина

СЕГОДНЯ 16:08 2019-08-28T16:09:03+03:00

Ей был 81 год

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В Брянске ушла из жизни бывший главный врач Брянской городской поликлиники №5, ветеран труда Алла Васютина. Она возглавляла медицинское учреждение на протяжении 20 лет.

Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

Алла Михайловна Васютина умерла 26 августа после продолжительной болезни, сообщают в департаменте здравоохранения Брянской области.

Алла Михайловна в 1961 году окончила Смоленский государственный медицинский институт. Начала свою трудовую деятельность в Выгоничской райбольнице акушером-гинекологом. В поликлинике №5 в Фокинском районе Брянска Алла Васютина начала работать тоже акушером-гинекологом. В 1968 году ее перевели на должность заместителя главного врача по медицинской части, а в 1974 году ее назначили главным врачом медицинского учреждения.

Аллу Михайловну запомнят как добросовестного и честного работника. Благодаря своим знаниям и опыту она пользовалась уважением у пациентов и коллег.

«Комсомольская правда» в Брянске» выражает соболезнования родным и близким Аллы Васютиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU