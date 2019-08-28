В отделении строительного колледжа в Белых Берегах планируют открыть казачий институт

СЕГОДНЯ 15:23 2019-08-28T16:11:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В отделении Брянского строительного колледжа в Белых Берегах планируют открыть филиал московского вуза – Брянский областной казачий институт технологий и управления. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» рассказал начальник отдела по профессиональному образованию и науки регионального департамента образования Сергей Никольский. Сейчас в ремонте нуждается столовая в здании.

Студенты колледжа и преподаватели выступили против закрытия учебного заведения. В колледже в Белых Берегах учатся около 30 ребят-инвалидов. Им предлагают перейти на учебу в Брянский строительно-технологический колледж имени Леонида Кучеева. Но, по словам белобережцев, инвалидам и сиротам будет сложно жить в городе. В Белых Берегах их все знают и помогают, чем могут. В Брянске это будет сделать невозможно.

Чиновникам припоминают слова о возрождении рабочих профессий. А получается, что закрывают кузницу этих самых кадров.

В белобережском колледже, который рассчитан на 600 человек, учатся примерно 120 студентов. А в Брянске строительный колледж переполнен: за пять лет количество студентов увеличилось больше чем в полтора раза. Белобережцы предлагают студентов из Брянска наоборот перевести в Белые Берега.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU