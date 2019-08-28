2019-08-28T15:10:13+03:00
Общество

В Брянске открыли детский сад «Росинка»

Сюда будут ходить 270 ребятишек
Мария Дедкова
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Детский сад расположился на улице Крахмалева. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатовДетский сад расположился на улице Крахмалева. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов
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28 августа в Брянске торжественно открыли новый детский сад «Росинка». Он расположился на улице Крахмалева.

На открытие пришли родители и будущие воспитанники. В новой детсад будут ходить 270 ребятишек. Их разделят на 14 групп, две из которых будут ясельными.

На строительство образовательного учреждения из бюджетов разных уровней потратили около 160 миллионов рублей.

Для малышей будет работать бассейн. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов

Для малышей будет работать бассейн. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов

- В детском саду есть все необходимое,- говорят в пресс-службе брянского горсовета. - Помимо современных групповых комнат, открываются кабинеты робототехники и лего-конструирования. Для учреждения закупили интерактивные доски, интерактивные столы и специальные тренажеры для развития математических способностей. Для развития творческих задатков дошколят есть оборудованная интерактивными средствами обучения изостудия, музыкальная комната, концертный зал. Готовы принять малышей комната для отдыха и релаксации, помещение для занятий по основам безопасности и правилам дорожного движения. В детском саду малыши смогут научиться плавать. Для этого есть бассейн, работает интерактивный комплекс «водный мир». Для занятий физкультурой спортивный зал оборудован тренажерами для самых маленьких.

Будет у детей и свой спортивный зал. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов

Будет у детей и свой спортивный зал. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов

Помимо 28 воспитателей здесь будут работать педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, логопед, инструкторы по физкультуре и плаванию.

В сентябре детский сад «Росинка» уже примет малышей.

В сентябре детский сад «Росинка» уже примет малышей. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов

В сентябре детский сад «Росинка» уже примет малышей. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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