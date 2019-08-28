СЕГОДНЯ 14:56 2019-08-28T14:57:06+03:00

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Бывшего брянского священника Владимира Ковтуна лишили священного сана. Такое решение принял церковный суд Клинцовской епархии. 17 августа его утвердил патриарх Кирилл, сообщают на сайте епархии.

Бывшего священника Клинцовской епархии лишили сана за «раскольнические действия и неоднократные грубейшие нарушения устава Русской Православной Церкви». Владимиру Ковтуну запрещается совершать какие-либо священнодействия, носить крест и богослужебное облачение. Все таинства и молебны, которые он совершил, в РПЦ называют «не имеющими силы и безблагодатными».

Владимир Ковтун до недавнего времени был настоятелем Свято-Ильинского храма на улице Урицкого в Трубчевске. Он вместе с прихожанами в 90-х годах занялся его восстановлением. Но вместе с тем состоял в организации Российской православной автономной церкви, представителей которых Московский патриархат считает раскольниками. Они, например, выступают против присвоения верующим ИНН и СНИЛСа. В мае 2019 года здание храма по суду передали Клицовской епархии. Это был последний в России храм, принадлежащий РПАЦ.

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ИСТОЧНИК KP.RU