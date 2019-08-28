В Брянске похитительницу кольца нашли по отпечаткам пальцев
38-летнюю жительницу Брянска обвинили в краже кольца. Подозреваемую нашли по отпечаткам пальцев.
О краже в полицию сообщили 62-летняя жительница Советского района. По словам горожанки, она на пару минут вышла во двор проведать играющих внуков. Дверь в квартиру пенсионерка просто прикрыла. После возвращения домой она обнаружила пропажу кольца.
По отпечаткам пальцев предполагаемую преступницу быстро отыскали. Ею оказалась уже судимая за кражу 38-летняя жительница Брянска, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Теперь ей грозит еще один срок до шести лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU