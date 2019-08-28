В Клинцах увековечат память пограничника Сергея Дашука

СЕГОДНЯ 13:50 2019-08-28T13:50:34+03:00

Сергей Дашук погиб при охране государственной границы 12 апреля 1995 года. Фото: Клинцы.Инфо

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В Клинцах установят памятную доску герою Сергею Дашуку. Решение об увековечении памяти пограничника приняли местные депутаты на заседании горсовета 28 августа.

Сергей Дашук погиб при охране государственной границы 12 апреля 1995 года. На участке заставы «Школьная» границу пытались пересечь вооруженные браконьеры из Китая. При преследовании один из них был задержан. Остальные открыли огонь. 23 мая 1995-го за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга Сергея Дашука удостоили ордена Мужества посмертно.

Мемориальная доска герою появится на фасаде гимназии №1 имени Юрия Гагарина, сообщает местное издание Клинцы.Инфо.

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ИСТОЧНИК KP.RU