2019-08-28T13:30:30+03:00
Общество

Под Брянском водитель грузовика вывалил опилки у антоновского кладбища

Видео случившегося опубликовали в соцсетях
Мария Дедкова
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Мужчине посоветовали обратиться в природоохранную прокуратуру. Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск"Мужчине посоветовали обратиться в природоохранную прокуратуру. Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск"
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Под Брянском местные жители сняли на видео водителя грузовика, который вывалил опилки в овраг возле антоновского кладбища. Ролик опубликовали в соцсетях в среду, 28 августа.

Его автор пожаловался, что теперь опилками усыпано все вокруг.

- Свалка из пиломатериалов в Бежице вблизи кладбища Антоновское. Засыпали все. Где не сунься - везде опилки и горбыль, - пишет брянец.

Мужчине посоветовали обратиться в природоохранную прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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