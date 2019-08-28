Под Брянском водитель грузовика вывалил опилки у антоновского кладбища

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-28T13:30:30+03:00

Мужчине посоветовали обратиться в природоохранную прокуратуру. Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск"

Изменить размер текста: A A

Под Брянском местные жители сняли на видео водителя грузовика, который вывалил опилки в овраг возле антоновского кладбища. Ролик опубликовали в соцсетях в среду, 28 августа.

Его автор пожаловался, что теперь опилками усыпано все вокруг.

- Свалка из пиломатериалов в Бежице вблизи кладбища Антоновское. Засыпали все. Где не сунься - везде опилки и горбыль, - пишет брянец.

Мужчине посоветовали обратиться в природоохранную прокуратуру.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU