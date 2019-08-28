Под Брянском водитель грузовика вывалил опилки у антоновского кладбища
Видео случившегося опубликовали в соцсетях
Мужчине посоветовали обратиться в природоохранную прокуратуру. Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск"
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Под Брянском местные жители сняли на видео водителя грузовика, который вывалил опилки в овраг возле антоновского кладбища. Ролик опубликовали в соцсетях в среду, 28 августа.
Его автор пожаловался, что теперь опилками усыпано все вокруг.
- Свалка из пиломатериалов в Бежице вблизи кладбища Антоновское. Засыпали все. Где не сунься - везде опилки и горбыль, - пишет брянец.
Мужчине посоветовали обратиться в природоохранную прокуратуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU