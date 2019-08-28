2019-08-28T13:11:11+03:00
Общество

Жители Стародуба пожаловались на хот-дог с сюрпризом

Фотографию странного блюда выложили в соцсетях
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Фото: vk.com, Димка СылкоФото: vk.com, Димка Сылко
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Житель Стародуба рассказал в соцсетях о неприятной покупке в местном магазине. Молодому человеку достался хот-дог с сюрпризом. Фотографию странного блюда 28 августа он опубликовал в соцсетях.

- Кто-нибудь видел что бы в хот-доге сосиска была в обертке? Приятного аппетита, - подписал снимок его автор.

В подобных случаях граждане могут пожаловаться в Роспотребнадзор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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