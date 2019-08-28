В Брянске на улице Бурова мотоциклист столкнулся с иномаркой

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-28T10:25:55+03:00

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В Брянске на улице Бурова мотоцикл «Ямаха» врезался в автомобиль «Ниссан Кашкай». 24-летнему водителю мотоцикла понадобилась медицинская помощь. Он обратился в травмпункт Советского района днем во вторник, 27 августа. Пострадавшему поставили диагноз «травма головы, сотрясение мозга, перелом стопы, ушибы поясницы и плеча». Молодого человека отпустили домой с назначением лечения.

Мотоциклист рассказал, что ДТП случилось в тот же день примерно в восемь часов утра. Он ехал от улицы Речной к улице Ульянова. При перестроении он столкнулся с иномаркой, которая двигалась в ту же сторону.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU