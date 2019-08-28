В храм в поселке Октябрьский в Брянске привезут три святыни

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-28T10:02:36+03:00

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Во Владимирский храм в поселке Октябрьский в Брянске привезут сразу три святыни. Это мощи Матроны Московской, Луки Крымского и Пояс Пресвятой Богородицы. Поклониться им брянцы смогут с 1 сентября по 15 октября, сообщают в пресс-службе Брянской епархии. В наш город святыни доставят из Элистинской епархии.

Матрона Московская жила и была канонизирована в 20-м веке. Слепую целительницу причислили к лику святых за чудеса, которые не прекращаются и после ее смерти. Лука Крымский был хирургом. В начале 20-го века он прошел тюрьмы, лагеря, пытки и изгнания. Но в заточении продолжал врачевать.

По преданию, Богородица соткала пояс из верблюжьей шерсти своими руками. Считается, что это единственная сохранившаяся реликвия со времени ее жизни. Дева Мария отдала пояс апостолу Фоме. В 10-м веке пояс был разделен на несколько частей. Сейчас они находятся в России, Болгарии, Грузии, на Афоне и на Кипре. Бесплодные женщины могут просить у Богородицы о ребенке.

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ИСТОЧНИК KP.RU